Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te meydana gelen kazada, hafif ticari araç bir park halindeki araca çarptıktan sonra çukura düştü. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Doyran Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.Ö. idaresindeki 41 YR 778 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 LN 7663 plakalı araca çarptıktan sonra çukura düştü.

Kazaya, ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan F.Ö. isimli yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.