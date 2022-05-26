Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı - Haberler

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Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarparak, takla atan araçtaki 3 kişiden 2'si yaralanırken, 1 kadın ölü olarak çıkarıldı.

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarparak, takla atan araçtaki 3 kişiden 2'si yaralanırken, 1 kadın ölü olarak çıkarıldı.

Olay İvrindi Balıkesir karayolunun Dadalar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 10 LF 242 plakalı araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak, yol dışına çıktı. İtfaiye ve 112 acil ekipleri kaza yapan araçtan O.G. ve R.E.'yi yaralı olarak hastaneye sevk ederken, C.G. (65) araçtan ölü olarak çıkarıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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