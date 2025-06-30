Balıkesir'de Trafik Kaçakçısına Ceza

Balıkesir'de Trafik Kaçakçısına Ceza
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Erdek ilçesinde tescilsiz motosikletle trafiğe çıkan ve dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa sürede yakalanarak idari para cezası aldı. Motosiklet otoparka çekildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan kovalamacada yakalanan motosikletliye idari para cezası uygulanırken, aracı otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, tescilsiz motosikletle trafiğe çıkan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada aracı caddede terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücüye, tescilsiz ve ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye sokmaktan dolayı idari para cezası uygulanırken, motosiklet çekici ile otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, trafikte can güvenliğini tehdit eden bu tür sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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