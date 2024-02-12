Balıkesir'de trafik denetimlerinde 67 araç trafikten men edildi

Balıkesir'de trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 67 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri son üç günde il geneli alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananımı başta olmak üzere araçlara da ışık donanımı ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 447 araç kontrol edildi. Yapılan kontrolde 182 araca 395 bin 397 TL para cezası kesil ve hem kusurlu bulunan hem de trafikte bulunması gereken 67 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR