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Balıkesir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 876 Cezalı Araç ve Sürücü

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 1-15 Eylül tarihleri arasında kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 876 araç ve sürücüye çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzurunu sağlamak için denetimlerine devam ediyor. İl genelinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan 3 bin 876 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 1-15 Eylül tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde halkın huzurunu bozan araç ve sürücülere dikkat edilerek 9 bin 514 araç sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan denetim neticesinde 89 araca modifiyeden, 18 araca abartı egzozdan, 390 araca yüksek sesten, bin 143 sürücüye kask kullanmamaktan, 89 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 38 araca plakasızlıktan, 2 bin 109 araca diğer maddelerden, toplamda ise 3 bin 876 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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