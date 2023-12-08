Balıkesir'de Trafik Denetimleri: 302 Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı

Balıkesir'de trafik polis ekipleri il genelindeki şehirler arası yollarda 3 bin 473 araç ve sürücüsünü denetlerken, 302 sürücüye 516 bin 427 TL idari para cezası uyguladı. Başkasına ait sürücü kartını kullanan 8 sürücünün ise sürücü kartları daimi olarak iptal edildi.

Balıkesir'de trafik polis ekipleri il genelindeki şehirler arası yollarda 3 bin 473 araç ve sürücüsünü denetlerken, 302 sürücüye 516 bin 427 TL idari para cezası uyguladı. Başkasına ait sürücü kartını kullanan 8 sürücünün ise sürücü kartları daimi olarak iptal edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yağmurlu ve sisli hava durumlarının artması ile birlikte özellikle şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara ve sürücülerine yönelik yoğun denetimler yapıldı. Yük taşımacılığı yapan 3 bin 473 adet araç ve şoförü denetlenirken, trafik kural ihlali tespit edilen 302 sürücüye/araç sahibine 516 bin 427 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Yolcu taşımacılığı yapan 667 adet araç ve şoförü denetlendi ve trafik kural ihlali tespit edilen 72 sürücüye ve araç sahibine 102 bin 871 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Günlük araç kullanma sürelerini ihlal etmek amacıyla başkasına ait sürücü kartlarını usulsüz olarak kullandığı tespit edilen 8 adet sürücü kartı ise daimi olarak iptal edildi.

Vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik seyri için denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR