Balıkesir'de Tır Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Balıkesir'de Gönen- Bandırma karayolunda kontrolden çıkan tırın refüje çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi ile Bandırma arasında bulunan Taştepe mevkisinde bir süt fabrikasından yük almaya gelen Ekrem A. idaresindeki 63 AHC 179 plakalı tır, rampada kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesi refüje savrulan aracın kupası ters döndü. Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Trafikte kısa süreli aksaklık yaşanırken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Tırın dorsesi ve kupa bölümü kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedeninin rampada aracın kontrolünün kaybedilmesi olduğunu belirtirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR