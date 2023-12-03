Balıkesir'de Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri il genelinde ticari araçlara 'Kış Lastiği' denetimi yaptı. Trafik ekipleri 2 bin 667 araç ve sürücüsünü denetlerken, 208 araç sürücüsüne 392 bin 984 TL. ceza uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri il genelinde ticari araçlara 'Kış Lastiği' denetimi yaptı. Trafik ekipleri 2 bin 667 araç ve sürücüsünü denetlerken, 208 araç sürücüsüne 392 bin 984 TL. ceza uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince; İl genelinde Ticari Araç Sürücülerine yönelik Kış Lastiği denetimlerinde; 2 bin 667 araç kontrol edildi ve 208 araç sürücüsüne 392 bin 984 TL tutarında idari para cezası tatbik edilirken, 30 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR