Balıkesir'de Ticareti Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan ticari araç duvara çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan 10 PR 400 plakalı ticari araç, Mağmun Düzlüğü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam totemine, ardından duvara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
