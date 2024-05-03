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Balıkesir'de terör örgütü üyeleri gözaltına alındı

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Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, silahlı terör örgütü ile iltisaklı iki kişi jandarma operasyonu ile gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, silahlı terör örgütü ile iltisaklı iki kişi jandarma operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ikamet ettiği tespit edilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 örgüt mensubu ile TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin yakalanmasına yönelik 2 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada; 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Jandarma Edremit Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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