Balıkesir'de terör örgütü üyeleri gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, silahlı terör örgütü ile iltisaklı iki kişi jandarma operasyonu ile gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, silahlı terör örgütü ile iltisaklı iki kişi jandarma operasyonu ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ikamet ettiği tespit edilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 örgüt mensubu ile TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin yakalanmasına yönelik 2 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada; 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR