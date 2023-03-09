Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik Karesi ve Altıeylül ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altıeylül Balıkesir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı - Haberler

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