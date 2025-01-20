Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Tır Yan Yattı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Tır Yan Yattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında tır çekicisi ve dorse, hız nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü H.Ş. yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de Yeniköy gişeler mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında hız nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan tır çekicisi ve dorse yan yattı. Kaza sonrası tır sürücüsü itfaiye ekipleri çekiciden yaralı olarak, çıkarıldı ve 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay; İstanbul-İzmir Otoyolu Yeniköy Kuzey Gişeler Bağlantı Yolunda meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Arama merkezine ihbarı sonucu İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında 31 KK 940 plakalı çekici ve arkasına bağlı 31 KK 307 plakalı dorsenin yol kenarı bariyerlerine çarparak yan yatmış olduğu gördüler. Ekipler araç sürücüsü H.Ş.'nin içerisinde yaralı vaziyette mahsur kaldığı çekiciden uzun uğraşlar sonrası olarak çıkardılar. Tırdan yaralı olarak çıkarılan H.Ş. 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
img

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.