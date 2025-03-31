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Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul çevreyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarak ağaca çarptı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul çevreyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atarak ağaca takılan otomobilde bulunan 5 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak, hastaneye sevk edildi.

Olay Balıkesir İzmir yolu çevreyolu üzeri Karamanköy Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Çevreyolundan Bursa istikametine giden 35 HUM 28 plakalı otomobil Karamanköy köprüsü yakınlarında takla atarak, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. 112 Acil aramaya gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. Araç şoförü ve aynı aileden M.Y., A.Y., M.Y. ve A.Y. 5 kişi yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına karşı tüm önlemleri aldı ve kaza ile ilgili soruşturmaya başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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