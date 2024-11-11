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Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil, orta refüje çarparak iki direğe vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.D. yönetimindeki 10 AKU 182 plakalı otomobil, Etibor Kavşağı yönünden Korozman Kavşağı istikametine doğru seyir halindeyken Kara Ali Acar Spor Salonu karşısında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybeden araç, orta refüje çarparak iki direğe vurduktan sonra karşı yöne geçti.

Kazada araçta bulunan E.D., Ö.K. ve E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından tek şerit trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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