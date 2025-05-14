Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Balıkesir'de Tefecilik ve Sahtecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Tefecilik ve Sahtecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda para ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Balıkesir'de tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 bin ABD doları, 352 bin TL para ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Balıkesir'de KOM Başkanlığı koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünce mali suçlara yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 6 şüpheli şahsa yönelik geçtiğimiz çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 11 boş 7 dolu senet, bir çek, 13 belge doküman, 3 telefon, bir 6136 SKM kapsamında bıçak 12bin 206 ABD doları 352 bin 370 TL ve 100 Euro ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.