Balıkesir'de Tefecilik ve Sahtecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 bin ABD doları, 352 bin TL para ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Balıkesir'de KOM Başkanlığı koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünce mali suçlara yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 6 şüpheli şahsa yönelik geçtiğimiz çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 11 boş 7 dolu senet, bir çek, 13 belge doküman, 3 telefon, bir 6136 SKM kapsamında bıçak 12bin 206 ABD doları 352 bin 370 TL ve 100 Euro ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR