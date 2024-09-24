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Balıkesir'de Tefecilik Şebekesine Baskın: 10 Gözaltı

Balıkesir'de Tefecilik Şebekesine Baskın: 10 Gözaltı
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik şebekesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik şebekesine yönelik Balıkesir merkezli olarak Bandırma ilçesi ve Aydın ilini kapsayan operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, toplam değeri 10 milyon 565 bin TL ve bin 100 dolar olan 39 adet borç senedi, 2 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş tapu belgesi, çok sayıda borç ilişkisini gösteren not kağıdı, 184 adet farklı çaplarda fişek, 9 adet kesici ve delici alet, 248 adet sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 10 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, tefecilik suçuyla mücadele kapsamında operasyonların devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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