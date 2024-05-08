Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi KOM operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Bandırma ve Edremit ilçelerinde tefecilik, yağma ve sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, nakit para ihtiyacı olan kişilere faizle para vererek karşılığında yüksek meblağlı senetler imzalatıp, cebir kullanarak ve tehdit ederek haksız kazanç elde eden ve piyasaya sahte fatura süren 7 şahıs Bandırma ve Edremit'te gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, 2 adet 7,65 mm tabanca ve şarjörü, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, çeşitli senetler, sözleşme, not defteri, tapular ve çeşitli dokümanlar, sahte yazarkasa fişi basımında kullanılan bilgisayar ve yazıcı, çok sayıda farklı firmalara ait sahte yakıt fişleri ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 31 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs da yakalandı. Düzenlenen operasyonla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR