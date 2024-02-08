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Balıkesir'de tartışan genç çatıya çıktı, polis ikna ederek aşağı indirdi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, genci ikna ederek aşağı indirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, genci ikna ederek aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (23) isimli kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen genç, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

Gencin kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis Balıkesir Edremit Olaylar İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

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