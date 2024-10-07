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Balıkesir'de Tarım Müdürü Tabancayla Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Tarım Müdürü Tabancayla Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun tabancayla öldürülmesi üzerine jandarma ekipleri, olayın zanlısı S.A.'yı yakaladı. Olayın ardından yapılan operasyonla, S.A. annesinin evinde saklandığı sırada ele geçirildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından zanlı S.A.'yı (42) yakalama çalışmaları bugün de sürdü. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalar sonucunda, S.A.'nın Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığı bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, S.A.'yı saklandığı evde ele geçirdi. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından gelen silah seslerini duyanlar hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Murat Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A.'nın yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlatmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Marmara Tarım Hukuk Olay Suç

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