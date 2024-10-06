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Balıkesir'de Tarım Müdür Vekili Cinayeti: Katil Zanlısı İçin Erdek Limanı'nda Operasyon

Balıkesir'de Tarım Müdür Vekili Cinayeti: Katil Zanlısı İçin Erdek Limanı'nda Operasyon
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Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayetinin ardından jandarma, katil zanlısı Selçuk A.'yı yakalamak için Erdek Limanı'nda geniş çaplı arama yapıyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun başından 5 kurşunla öldürülmesinin ardından katil zanlısının yakalanması için Erdek Limanı'nda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Marmara İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla başından 5 mermi ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı Selçuk A.'nın Marmara'dan bir yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı. Jandarma ekipleri, Marmara'dan gelen tüm yolcu gemilerini büyük bir titizlikle arıyor. Ekipler gemideki yolcuları ve araçları tek tek kontrol ederek zanlının izini sürerken, liman bölgesinde güvenlik önlemleri de artırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Marmara Selçuk Erdek Tarım Olay Suç

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