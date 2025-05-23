Balıkesir'de Takla Atan Cipte 2 Yaralı

Balıkesir'de Takla Atan Cipte 2 Yaralı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kontrolden çıkan bir cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Ö.A. idaresindeki 34 HEF 783 plakalı cip, sürücüsünün idaresinden çıkarak takla attı. Takla atan cip, refüje çıktı. Kazada Ö.A. ve K.S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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