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Balıkesir'de Şüpheli Ölüm Cinayet Olarak Aydınlandı

Balıkesir'de Şüpheli Ölüm Cinayet Olarak Aydınlandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir adamın ölümü sonrasında yapılan incelemeler, olayın bir cinayet olduğunu ortaya koydu. 60 yaşındaki Fevzi Karabacak, bıçakla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili 23 yaşındaki İkbal İnce tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, durumu ağır olan kişiyi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamamıştı. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçmesinin ardından polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında aydınlanan olayda 1 kişi tutuklandı.

İki gün önce Atatürk Caddesi'ndeki bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, durumu ağır olan hurda toplayıcısı Fevzi Karabacak'ı (60) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabacak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karabacak'ın kasık bölgesinde bıçak ile yaralanma izi olduğu tespit edildi. Ancak ilk tespitler ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönündeydi. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karabacak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bandırma Emniyet ekiplerinin sıkı takibi sonrasında şüpheli ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

Bandırma Emniyet ekiplerinin soruşturmayı genişletmesi ve sıkı takibi sonrasında otobüs durağında yerde oturarak bekleyen Fevzi Karabacak'ın yanına yaklaşan İkbal İnce (23) elindeki bıçakla şahsı kasığından yaraladı ve olay yerinden uzaklaştı. Aşırı kan kaybına uğrayan Fevzi Karabacak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İkbal İnce ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fevzi Karabacak'ın cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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