Balıkesir'de Suça Karışan 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri suça karışan ve haklarında kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık gibi suçlardan hapis cezası bulunan 6 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri suça karışan ve haklarında kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık gibi suçlardan hapis cezası bulunan 6 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği personellerinin titiz çalışmaları ile 08.12.2023 günü meydana gelen Kasten Öldürme olayının faillerinin tespiti ve yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda; Suça Karışan; Ali M. (1993), Hasan Fadıl G. (1991), İsmail K.(1976), Enes E.(1991), Enes Z.(1992) ve Ayvacık açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan, 32 yıl 9 AY hapis cezası ile aranan Mehmet G. (1981) yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 6 Şüpheli gerekli iş ve işlemler için Balıkesir Adliyesine intikal ettirildi. - BALIKESİR