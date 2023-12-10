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Balıkesir'de sokak ortasında ölü bulunan kadının kimliği belirlenemedi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde sokakta bir kadının ölü olarak bulunduğu bildirildi. Polis, olayın detaylarını araştırıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, sokak ortasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 23.00 sıralarında Akçay Altınkum Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin ayak ucunda bir tabanca ile boş bir kovan bulundu. Polis, 49 yaşındaki Muradiye Öztürk'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Akçay Olaylar Güvenlik Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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