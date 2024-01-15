Balıkesir'de Skunk Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri skunk adlı uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'de denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Siteler Bulvarındaki denetimler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 4 parça halinde 18 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilirken, denetimlerin devam ettiği kaydedildi. - BALIKESİR