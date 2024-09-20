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Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 6 Yaralı, 1 Şüpheli Tutuklandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Polis, saldırıda kullanılan silah ve çeşitli suç unsurlarını ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde salı günü meydana gelen ve biri ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edremit'e 4 kilometre mesafedeki Eroğlan Mahallesin de bir şüphelinin özel hastanenin yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Açıkgöz'e yanındaki tabancayla ateş açarak kaçmasının ardından çalışma başlatan Edremit ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen U. İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; olayda kullanılan tabanca ve şarjör, motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şase numarası kazınmış çalıntı motosiklet ile uyuşturucu madde ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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