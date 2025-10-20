Haberler

Balıkesir'de Silahlı Cinayet Soruşturması Başlatıldı

Balıkesir'de Silahlı Cinayet Soruşturması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Olcay Özdemir'in cinayeti, bir gün önceki silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Olay hakkında geniş güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi. Cinayetin bir gün önce 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, 18035. Sokak'taki bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Edremit'te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.