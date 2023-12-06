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Balıkesir'de silah ticareti yapan 17 kişi yakalandı

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Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ticareti yapan 17 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Balıkesir'de silah ticareti yapan 17 kişi yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'de jandarma tarafından silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; Balıkesir merkezli İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ilçelerinde silah ve mühimmat ticareti suçu işlediği tespit edilen 17 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 170 adet tabanca fişeği ve 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya karışan 17 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Çanakkale Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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