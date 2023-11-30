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Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

30 Kasım 2023 15:01 Son Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmada, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.