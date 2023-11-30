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Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmada, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burhaniye ve Edremit ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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