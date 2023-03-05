Balıkesir'de şiddetli dolu yağışı etkili oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah 08.00'da etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Balıkesir'de şiddetli dolu yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah 08.00'da etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Şiddetli dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Gece saatlerinde itibaren Edremit ilçesinde zaman zaman etkili olan yağış sabah saatlerinde yerine şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu cadde ve sokaklarda birikerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Edremit Körfezinde yağışın gün içinde de aralıklar ile devam etmesi bekleniyor.