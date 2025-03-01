Balıkesir'de Siber Suçlara Karşı Eğitim Faaliyeti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Bandırma'da geniş çaplı bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bandırma'daki ilkokul ve lise öğrencilerinden oluşan 1.750 kişiye ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 400 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Yetkililer, internetin bilinçli kullanımı ve siber suçlardan korunmanın önemine dikkat çekerken, vatandaşların çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl önlem alabileceklerini anlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, benzer bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti. - BALIKESİR