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Balıkesir'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Küle Döndü

Balıkesir'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Küle Döndü
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Balıkesir'in Akçaova ve Bayramiç Mahalleleri arasında seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, sürücüsünün son anda aracından çıkmasıyla büyük bir felaketten kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Balıkesir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Akçaova ile Bayramiç Mahallelerinin ortasında meydana geldi. 10 CBY 73 plakalı bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri farkeden sürücü son anda aracı durdurup dışarıya çıkabildi.

Yangına, olay yerine sevk edilen Manyas ve Gönen itfaiye ekipleri birlikte müdahale etse de alevler kısa sürede aracı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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