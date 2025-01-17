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Balıkesir'de Servis Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Servis Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Gönen ilçesinde meydana gelen bir servis kazasında yaralanan Zülfiye Ercan, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kaza sonucu 25 kişi yaralanmıştı. Ercan'ın cenazesi Gönen'de defnedilecek.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen servis kazasında yaralanan Zülfiye Ercan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Taştepe mevkisinde 13 Ocak'ta Alko Turizm'e ait 10 S 28088 plakalı servis aracı sürücüsü Hüseyin Derebaşı'nın (56), rampadan inerken hızını düşürmemesi ve yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. Kazada yaralanan 25 kişi Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören 57 yaşındaki Zülfiye Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Zülfiye Ercan'ın cenazesi Gönen'de defnedilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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