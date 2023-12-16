Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Sentetik Ecza Hapı ve Skunk Esrar Operasyonu

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'de narkotik ve istihbarat şube ekipleri il merkezi girişinde bir araçta yaptıkları operasyonda bin 120 adet sentetik ecza hapı ve 103 gram skunk esrar ele geçirdiler. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de narkotik ve istihbarat şube ekipleri il merkezi girişinde bir araçta yaptıkları operasyonda bin 120 adet sentetik ecza hapı ve 103 gram skunk esrar ele geçirdiler. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce saha ve Analiz çalışması neticesi Balıkesir İl merkezi girişinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; bin 120 adet sentetik ecza hap ve 103 Gram Skunk esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Narkotik Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title