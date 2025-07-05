Balıkesir'de Saman Yüklü Traktör Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan olmazken, yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Taştepe Mahallesi mevkisinde, 17 AGE 894 plakalı saman yüklü traktörüyle Gönen istikametine seyir halinde olan M.A. (27), ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol üzerinde yan yatarak devrildi.

Kaza nedeniyle yol, traktör ve yola saçılan saman balyaları sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR