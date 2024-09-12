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Balıkesir'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'de kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 115 adet sahte altın ele geçirildi.

Balıkesir'de kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir'de 5 Eylül'de kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan suç organizasyonuna yönelik Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Organizasyonda yer aldığı tespit edilen şüpheli şahıslar, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün yine piyasaya sahte altın satışı yaparken suçüstü yakalandı. Balıkesir merkezli İstanbul ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ. (19) isimli şahıslar gözaltına alınırken, toplam 115 adet sahte altın ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Suç

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