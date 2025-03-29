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Balıkesir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edremit ilçesinde sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar su birikintileriyle doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililerden kalıcı çözüm talep ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Kadıköy Mahallesinde sokaklar ve caddeler göle dödü. Mahalle sakinleri her yağmurda benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Bölgede su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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