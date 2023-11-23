Balıkesir'de şafak operasyonu: 15 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. 15 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan aranan şahısların yakalanması için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce verilen uygulama talimatı sonrasında Edremit'te şafak operasyonu düzenlendi. Edremit İlçe Emniyet Müdürüğünce geniş katılımlı düzenlenen operasyonda 15 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bir havalı tabanca, 3 adet motor numaraları kazınmış motosiklet, bir adet motor numarası kazınmış elektirikli bisiklet ve bir miktar çalıntı kıyafet ele geçirildi. Yakalanan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR