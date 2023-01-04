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Balıkesir'de polisten Huzur Operasyonu: 25 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de polisten Huzur Operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir'de asayiş ve KOM şube polislerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de asayiş ve KOM şube polislerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ateşli silah, mermi ve çok miktarda da dolu makaron ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 40 bin 240 adet dolu makaron, 2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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