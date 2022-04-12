Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

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