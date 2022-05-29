Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması - Haberler

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Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma,, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Asayiş Polis 3. Sayfa Haberler

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