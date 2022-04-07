Balıkesir'de polis ve jandarmadan 66 şüpheliye gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 71 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 aranan şahıs gözaltına alırken, bir adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 61 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. - BALIKESİR