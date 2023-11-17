Balıkesir'de yapılan polis uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 5,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalarda yakalanan ve farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan aramalarda 5,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.