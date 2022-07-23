Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

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Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Kepsut ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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