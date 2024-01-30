Balıkesir'de Polis Ekipleri 167 Şahsı Yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetlemeleriyle aranan 167 şahıs yakalanırken, 4 bin 770 araç sürücüne 10 milyon 495 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir'de suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla geçtiğimiz bir hafta boyunca il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Asayiş başta olmak üzere trafik denetimleri ve uyuşturucu ile mücadele konusunda başarılı işlere imza atan İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, aranan 167 şahsı yakalarken, trafik denetiminde sorgulanan 4 bin 770 araç ve sürücüne 10 milyon 465 bin 628 TL para cezası kesildi.

171 olay aydınlığa kavuştu!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, Balıkesir'de son zamanlarda kişilere karşı medyada gelen 190 olaydan 171'ini aydınlığa kavuşturdu. Ekipler 19 faili meçhul olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalarına devam ederken, 263 şahıs hakkında adli işlem başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, vatandaşların malvarlığına karşı meydana gelen 126 olayın 46'sını aydınlatırken 80 faili meçhul olay için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri ayrıca 58 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlattı. Yaşanan olaylardan ise ele geçirilenler şu şekilde; 6 ruhsatsız tabanca ve 53 adet fişek, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 33 adet kartuş, 2 kurusıkı tabanca, 12 adet fişek ve bir hassas terazi. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü bir haftada gerçekleştirdiği 86 bin 700 şahsın sorgulamasında aranan 167 şahsı yakaladı.

Polis ekipler kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, son bir haftada 7 kaçakçılık olayına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 111 bin 400 adet Boş Makaron, 31 bin 840 adet Dolu Makaron, 28 kilogram Kıyılmış Tütün, 36 şişe Kaçak Alkol, 240 litre Kaçak Alkol, 13 adet Elektronik Sigara ele geçirdi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekipleri ise; 61 olaya müdahale ederken, 91 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 4'ü tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 79 adet sentetik ecza hapı, bin 191 gram metamfetamin maddesi, 75 gram esrar maddesi, 60 gram bonzai maddesi, 12 gram skunk maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 3 ecstasy hap ve uyuşturucudan elde edilen 13 bin 115 TL para ele geçirdi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca Balıkesirli vatandaşların uyutucu ile mücadele konusunda 3 Narko Nokta faaliyetinde 180 kişi ve 6 seminer faaliyetinde bin 520 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Göçmen kaçakçılığına izin yok!

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 15 Düzensiz Göçmen yakalandı. 136 yabacı şahsa yönelik yapılan sorgu sonucunda ise, 3 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Polis ekipleri ayrıca Edremit ilçesinde yaptıkları operasyonda 2 organizatör yakaladı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Trafik denetimlerinde ceza yağdı

Balıkesir'de son bir haftada 69 yaramalı kaza medya gelirken, yaşanan kazalarda 99 vatandaş olayları yaralı olarak atlattı. 69 kazada hiç ölüm olmaması ise sevindirdi. Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde, 5 Okul servis aracı, bin 155 Motosiklet, 3 bin 56 Alkol, Uyuşturucu ve Uyarıcı, 6 bin 463 aracın kış lastiği denetimiyle toplamda 23 bin 561 araç denetlendi. Yapılan denetimler de 4bin 770 araç ve sürücüye 10 milyon 495 bin 628 TL para cezası uygulanırken, 273 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü şehirde suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR