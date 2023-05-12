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Balıkesir'de polis 40 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 40 aranan şahsı yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de Asayiş Şube polislerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de Asayiş Şube polislerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 145 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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