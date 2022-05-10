Balıkesir'de polis 129 aranan şahsı yakaladı - Haberler

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Balıkesir'de polis 129 aranan şahsı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de polis 129 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 129 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 129 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 129 aranan şahıs yakalanmış ve 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 20 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2199 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet faturasız havalı tüfek, 7 adet faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 66 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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