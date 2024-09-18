Balıkesir'de PKK/KCK Propagandası Yapmaktan Aranan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan 64 yaşındaki İ.I. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı.
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesince aranması bulunan İ.I. (64) isimli şahıs, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR