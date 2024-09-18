Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de PKK/KCK Propagandası Yapmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de PKK/KCK Propagandası Yapmaktan Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan 64 yaşındaki İ.I. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesince aranması bulunan İ.I. (64) isimli şahıs, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Politika Güvenlik 3-sayfa Terör Hukuk Suç Kck PKK

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı

 Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor

Narin'in tutuklu amcasıyla Meclis'te fotoğrafı çıkan AK Partili vekilden açıklama var
Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir? Manchester City Inter maçı hangi kanalda? Manchester City Inter maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sandık Kokusu SON BÖLÜM Full HD izle! Sandık Kokusu 27. Bölüm izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });