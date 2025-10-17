Balıkesir'de Park Tartışması Kavgaya Dönüştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde 2 sürücü arasında yaşanan park tartışması kavgaya dönüştü. Olayı yaşayan sürücü, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

İddiaya göre, aracını park etmek isteyen sürücü, arkadaki aracı uyarmak amacıyla dörtlülerini yaktı. Ancak arkasındaki sürücü, aracın dibine girerek park etmesine engel olup, sürekli korna çaldı ve sözlü tacizde bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücü, "Ben seni bulacağım oğlum, havlama, kes sesini" şeklinde ifadelerle tehditte bulundu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BALIKESİR