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Balıkesir'de Panelvan Devrildi: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 10 ADD 885 plakalı panelvan ile Kızıklı Mahallesi Börülce Mezarlığı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun karşısına geçerek devrildi. Kazada sürücü İ. A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü Burhaniye Devlet Hastanesine götürdü. Sürücü İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burhaniye 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza

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